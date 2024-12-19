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Мільярди на нашій крові — Зеленський поставив крапку в продовженні транзиту російського газу

17:37, 19 грудня 2024
Україна не займатиметься продовженням транзиту російського газу.
Мільярди на нашій крові — Зеленський поставив крапку в продовженні транзиту російського газу
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Україна не планує продовжувати транзит російського газу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі.

«Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу, ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові. Будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії, зрештою – сто відсотків, або за місяць, або за рік – буде залежною від РФ. Це їхня політика. Тому російський газ транзитувати ми не будемо», – наголосив Зеленський, цитує «Інтерфакс-Україна».

Президент також згадав про розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої Зеленський заявив, що, якщо йтиметься не про російський газ, а про газ іншої країни, і не буде сплати коштів до РФ до закінчення війни, Україна готова розглядати такий варіант.

Водночас Глава держави наголосив, що Україна не допустить додаткових заробітків для РФ.

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рф Володимир Зеленський газ

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