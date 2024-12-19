Миллиарды на нашей крови — Зеленский поставил точку в продолжении транзита российского газа

Украина не будет заниматься продолжением транзита российского газа.

Украина не намерена продолжать транзит российского газа. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа, мы не будем давать возможности зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови. Любая страна мира, которая может получить что-то дешевое от России, в конце концов – сто процентов, или за месяц или за год – будет зависима от РФ. Это их политика. Поэтому российский газ транзитировать мы не будем», – подчеркнул Зеленский, цитирует Интерфакс-Украина.

Президент также упомянул о разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, во время которого Зеленский заявил, что, если речь пойдет не о российском газе, а о газе другой страны, и не будет уплаты средств в РФ до окончания войны, Украина готова рассматривать таков вариант.

В то же время Глава государства подчеркнул, что Украина не допустит дополнительных заработков для РФ.