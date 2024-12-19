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Имеет ли право на налоговую скидку физическое лицо, воспользовавшееся условиями молодежного жилищного кредита

23:30, 19 декабря 2024
Налоговая объясняет, что если молодежный жилищный кредит включает компенсацию процентов из бюджета, то заемщик может получить налоговую скидку только на ту часть процентов, которую он оплатил сам, при условии соблюдения других необходимых критериев для получения этой скидки.
Имеет ли право на налоговую скидку физическое лицо, воспользовавшееся условиями молодежного жилищного кредита
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Налоговая служба Харьковской области сообщает, имеет ли право на налоговую скидку физическое лицо, воспользовавшееся условиями молодежного жилищного кредита.

Отмечается, что согласно п.п. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Налогового кодекса налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, начисленного в виде заработной платы, уменьшенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ, так фактически осуществлены им в течение отчетного налогового года расходы, в частности, как часть суммы процентов, уплаченных этим плательщиком за пользование ипотечным жилищным кредитом, определяемая в соответствии со ст. 175 НКУ.

Налогоплательщик – резидент имеет право включить в налоговую скидку часть суммы процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом, предоставленным заемщику в национальной или иностранной валютах, фактически уплаченных в течение отчетного налогового года.

Возврат налога на доходы физических лиц может осуществляться только в пределах сумм, фактически поступивших в бюджет от конкретного налогоплательщика в отчетном году.

Если условиями молодежного жилищного кредита предусмотрена полная или частичная компенсация за счет бюджетных средств процентов по такому кредиту, то претендовать на налоговую скидку получатель такого молодежного кредита может только в части лично уплаченных им процентов, но при соблюдении других условий, выполнение которых обязательно для получение права на налоговую скидку. При полной компенсации процентов по кредиту за счет бюджетных средств налогоплательщик не имеет законодательных оснований на налоговую скидку по такому кредитному договору.

Срок подачи декларации для физических лиц, имеющих право на налоговую скидку, - по 31 декабря (включительно) года, следующего за отчетным.

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налоговая

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