Верховная Рада не успеет принять закон о создании Высшего административного суда до конца года, как того требовал МВФ

МВФ записал в требования Меморандума, что Украина должна принять закон о создании Высшего административного суда до конца 2024 года, но, очевидно, парламент в этом году уже не соберется.

Верховная Рада, скорее всего, уже не соберется на заседания в 2024 году. Украинский парламент продолжит работу уже в следующем году, сообщили народные депутаты.

При этом депутаты так и не успели принять закон о создании в Украине нового специализированного суда – Высшего административного суда (ВАС). Этот закон, напомним, потребовал принять до конца 2024 года Международный валютный фонд (МВФ).

Верховная Рада 3 декабря провалила все три законопроекта, предусматривающих создание в Украине нового специализированного суда.

Первый проект 12206 о порядке создания Высшего суда по публично-правовым спорам подавал заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Впоследствии второй альтернативный законопроект о создании Высшего специализированного административного суда 12206-1 внес Кабмин в лице вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной.

Затем глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов внес еще один законопроект 12206-2.

Но все три законопроекта не предусматривали применение модели ГРМЕ, как того требует МВФ.

В свою очередь общественные активисты, как писала «Судебно-юридическая газета», накануне проваленного голосования начали внезапно требовать прибавить к полномочиям нового суда дела о выборах Президента и парламента.

Напомним, МВФ требует принятия закона о новом спецсуде до конца декабря 2024 года.

А впервые публично упоминание о необходимости создания в Украине суда по образцу Высшего административного суда появилось в «Плане реформ от Белого дома», направленного заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на Координационную платформу доноров.

Таким образом, вопрос принятия закона о создании нового суда «перекочевал» на следующий год. Добавим, что даже при принятии закона процесс создания нового суда может занять годы.

Кроме того, парламент не принял закон, который отменил бы возможность закрытия уголовных дел из-за того, что следствие не смогло собрать доказательства вины в установленные сроки, и дать прокурорам право продлевать сроки следствия. На принятии такого закона настаивали в НАБУ и САП.

Автор: Наталя Мамченко

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