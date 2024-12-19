Верховна Рада не встигне прийняти закон про створення Вищого адміністративного суду до кінця року, як того вимагав МВФ

МВФ записав у вимоги Меморандуму, що Україна повинна прийняти закон щодо створення Вищого адміністративного суду до кінця 2024 року, але, вочевидь, парламент цього року вже не збереться.

Верховна Рада, скоріш за все, вже не збереться на засідання у 2024 році. Український парламент продовжить роботу вже наступного року, як повідомили народні депутати.

При цьому депутати так і не встигли прийняти закон про створення в Україні нового спеціалізованого суду – Вищого адміністративного суду (ВАС). Цей закон, нагадаємо, вимагав прийняти до кінця 2024 року Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Верховна Рада 3 грудня провалила всі три законопроекти, які передбачають створення в Україні нового спеціалізованого суду.

Перший проект 12206 щодо порядку створення Вищого суду з публічно-правових спорів подавав заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

Згодом другий альтернативний законопроект щодо створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду 12206-1 вніс Кабмін в особі віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції – міністра юстиції Ольги Стефанішиної.

Потім голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов вніс ще один законопроект 12206-2.

Але всі три законопроекти не передбачали застосовування моделі ГРМЕ, як того вимагає МВФ.

В свою чергу, громадські активісти, як писала «Судово-юридична газета», напередодні проваленого голосування почали раптово вимагати додати до повноважень нового суду справи стосовно виборів Президента та парламенту.

Нагадаємо, МВФ вимагає прийняття закону про новий спецсуд до кінця грудня 2024 року.

А вперше публічно згадка про необхідність створення в Україні суду на зразок Вищого адміністративного суду з’явилася у «Плані реформ від Білого дому», надісланого заступником радника Білого дому Майком Пайлом на Координаційну платформу донорів.

Таким чином, питання прийняття закону про створення нового суду «перекочувало» на наступний рік. Додамо, що навіть за умови прийняття закону процес створення нового суду може зайняти роки.

Крім того, парламент не ухвалив закон, який би скасував можливість закриття кримінальних справ через те, що слідство не змогло зібрати докази вини у встановлені строки, і дати прокурорам право продовжувати строки слідства. На прийнятті такого закону наполягали у НАБУ і САП.

Автор: Наталя Мамченко

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