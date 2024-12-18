У НАБУ і САП закликають скасувати можливість закриття кримінальних справ через те, що слідство не змогло зібрати докази вини у встановлені строки, і дати прокурорам право продовжувати строки слідства

Продовження строків слідства прокурором замість слідчого судді та унеможливлення безумовного закриття кримінальних справ через збіг строку розслідування – у НАБУ і САП закликали змінити КПК.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України 18 грудня закликали невідкладно прийняти законопроект, який би скасував можливість закриття кримінальних справ через сплив строку розслідування, а також дав би прокурорам право замість слідчого судді вирішувати питання продовження строків розслідування.

Таким чином, якщо слідство не встигло в строк зібрати необхідні докази для доведення вини особи, наприклад, з причини їх відсутності, то справа закриватися не буде.

«САП підкреслює важливість ліквідації так званих правок Лозового з метою повернення механізму продовження строків слідства прокурором замість слідчого судді та унеможливлення безумовного закриття кримінальних проваджень через збіг строку розслідування. Йдеться про внесення змін до ч. 3 ст. 294 та п.10 ч.1 ст. 284 КПК України.

Зокрема, зважаючи на те, що відповідальність за якість доказової бази у кримінальному провадженні лежить на стороні обвинувачення, продовження строку слідства в межах максимуму (12 місяців), необхідного для збору цієї бази, має також бути відповідальністю сторони обвинувачення.

Нові правила, що діятимуть після скасування згаданих правок мають застосовуватися до усіх кримінальних проваджень, що розслідуються чи розглядаються судом, окрім вже закритих. Закон не має дозволяти застосовувати скасовані процедурні норми до справ, що тривають» - зазначили у САП.

Крім того, у САП звернули увагу на необхідність наділити заступника Генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури правом направляти запити про видачу підозрюваних / обвинувачених у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється Національним антикорупційним бюро України.

«Ліквідація «правок Лозового» дозволить повернути прокурору повноваження продовжувати строки досудового розслідування без необхідності звернення до слідчого судді. Це унеможливить автоматичне закриття проваджень через формальне закінчення строку розслідування, яке нині залежить від процедурних обмежень.



НАБУ і САП підтримують ініціативу внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині, що строк розслідування в межах максимально допустимих 12 місяців, необхідних для збору доказів, має визначатися рішенням прокурора. Адже саме він є відповідальним за повноту і якість зібраної доказової бази. Важливим є поширення нових правил, що діятимуть після скасування «правок Лозового», на всі кримінальні провадження, які перебувають у стадії розслідування або судового розгляду, за винятком уже закритих справ» - зазначили у НАБУ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.