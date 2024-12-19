Из-за сбоев в сетевой инфраструктуре реестры Минюста временно недоступны

В Минюст заявили о масштабном сбое в работе государственных реестров.

Фото: pravda.com.ua

Министерство юстиции Украины сообщило о серьезном сбое в сетевой инфраструктуре, обслуживающей государственные реестры. В своем обращении министерство извинилось за временные неудобства и заверило, что специалисты ГП «Национальные информационные системы» работают над восстановлением работы всех сервисов.

«Понимаем, насколько важным для каждого из вас является доступ к государственным реестрам и сервисам, и приносим искренние извинения за временные неудобства. К сожалению, мы столкнулись с серьезным вызовом - масштабным сбоем на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры. Мы хорошо осознаем, как это может повлиять на ваши планы и дела. Хотим заверить вас, что команда специалистов ГП «Национальные информационные системы» работает в усиленном режиме, прилагая максимум усилий для скорейшего восстановления работы всех сервисов. Безопасность данных является нашим главным приоритетом!», - говорится в сообщении Минюста.

Ведомство отметило, что работы по устранению проблем продолжаются, и поэтому Единые и Государственные реестры, а также веб-сайты Минюста, ГП «НАИС» и коллцентр будут недоступны до конца дня. Министерство отметило, что безопасность данных остается главным приоритетом при устранении неисправностей.

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