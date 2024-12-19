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Чи має право на податкову знижку фізична особа, яка скористалася умовами молодіжного житлового кредиту

23:30, 19 грудня 2024
Податкова пояснює, що ящо молодіжний житловий кредит включає компенсацію відсотків з бюджету, то позичальник може отримати податкову знижку лише на ту частину відсотків, яку він сплатив сам, за умови дотримання інших необхідних критеріїв для отримання цієї знижки.
Чи має право на податкову знижку фізична особа, яка скористалася умовами молодіжного житлового кредиту
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Податкова служба Харківській області повідомляє, чи має право на податкову знижку фізична особа, яка скористалася умовами молодіжного житлового кредиту.

Зазначається, що відповідно до п.п. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема, як частина суми процентів, сплачених цим платником за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 ПКУ.

Платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

Повернення податку на доходи фізичних осіб може здійснюватися лише в межах сум, які фактично надійшли до бюджету від конкретного платника податку у звітному році.

Якщо умовами молодіжного житлового кредиту передбачено повну або часткову компенсацію за рахунок бюджетних коштів відсотків за таким кредитом, то претендувати на податкову знижку одержувач такого молодіжного кредиту може лише в частині особисто сплачених ним процентів, але при дотриманні інших умов, виконання яких є обов’язковим для отримання права на податкову знижку. При повній компенсації процентів за кредитом за рахунок бюджетних коштів платник податку не має законодавчих підстав на податкову знижку за таким кредитним договором.

Термін подання декларації для фізичних осіб, які мають право на податкову знижку, - по 31 грудня (включно) року, наступного за звітним.

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податкова

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