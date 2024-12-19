Как определить сумму страховой выплаты без документов о заработке потерпевшего

Отсутствие документов, подтверждающих доходы, можно засвидетельствовать справкой от работодателя или из архива.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какова сумма страховой выплаты, если документы о заработке потерпевшего до повреждения здоровья не сохранились.

Если на время обращения за страховой выплатой документы о заработке потерпевшего до повреждения здоровья не сохранились, сумма страховой выплаты определяется по действующей на время обращения тарифной ставке (окладу) по профессии (должности) на предприятии (в отрасли), на котором работал потерпевший, или по соответствующей тарифной ставке (окладу) подобной профессии (должности), но не меньше размера минимальной заработной платы, установленной на день выплаты.

Отсутствие документов о заработке подтверждается справкой работодателя или соответствующего архива.

Ранее мы писали, какие лица имеют право добровольно застраховаться от несчастного случая.

Также сообщалось, в каких случаях страхование обязательно.

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