В Запорожье женщины для частного видео надели полицейские формы и к ним пришли настоящие правоохранители

Полиция составила админматериалы за использование полицейской формы гражданскими лицами.

В Запорожье полиция составила административные материалы по факту незаконного использования гражданскими гражданами полицейской формы и символики. Инцидент был обнаружен во время мониторинга социальных сетей, когда работники отделения № 2 (Вольнянск) Запорожского райуправления полиции наткнулись на видео, на котором пятеро женщин, одетых в форму Национальной полиции Украины, выполняли развлекательные действия. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

По словам правонарушительниц, форму они приобрели на рынке, а видео было снято для поздравления знакомой по случаю дня рождения. После установления личности участниц инцидента, их опросили работники полиции.

В отношении женщин составлены административные материалы по части 1 статьи 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

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