Как понять, что счетчик электроэнергии неисправен – советы от ДТЭК

В ДТЭК назвали 5 признаков, что счетчик электроэнергии может быть неисправным.

Счетчики электроэнергии, как и любые другие технические устройства, могут выйти из строя и неправильно считать потребленное электричество. Как понять, что с вашим счетчиком что-то не так, - компания ДТЭК Киевские электросети советует обратить внимание на такие признаки:

Остановка подсчета киловатт-часов;

Отображение ошибки на дисплее (например, ERROR);

Некорректное отображение даты и времени;

Светящиеся индикаторы (внимание/ реверс/ земля).

Если вы заметили какие-либо из этих проблем, не пытайтесь ремонтировать счетчик самостоятельно, так как это может быть опасно. Рекомендуется заполнить заявку и ждать мастера для устранения неполадки.

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