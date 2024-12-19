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В 2025 году выплаты Украине по программе Ukraine Facility составят 12,5 млрд евро

18:10, 19 декабря 2024
Лидеры ЕС на саммите констатировали, что выплаты Украине с Ukraine Facility достигнут 12,5 млрд евро.
В 2025 году выплаты Украине по программе Ukraine Facility составят 12,5 млрд евро
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В 2025 году выплаты Украине от Европейского Союза по программе Ukraine Facility достигнут 12,5 млрд евро. Об этом говорится в выводах Европейского совета, передает «Интерфакс-Украина».

В частности, лидеры ЕС приветствовали реализацию Ukraine Facility.

«Ожидается, что в 2025 году выплаты из Ukraine Facility составят 12,5 млрд евро. Кроме того, Европейский совет приветствует скорую реализацию инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) на сумму 45 млрд евро ($50 млрд) для поддержки текущих и будущих военных, бюджетных и восстановительных потребностей Украины. В рамках этой инициативы Европейский Союз планирует начать выплаты в январе на общую сумму 18,1 млрд. евро в 2025 году», - указывается в документе.

В то же время лидеры заявили, что по-прежнему будут рассматриваться все соответствующие правовые и финансовые аспекты.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility.  А Минэкономики презентовало результаты выполнения Плана для Ukraine Facility за 2024 год. 

Кроме того, Еврокомиссия считает, что Украина продвинулась в судебной реформе, а ограничения прав граждан во время военного положения пропорциональны.

Добавим, Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

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