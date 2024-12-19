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У січні 2025 року ЄС надасть Україні макрофінансову допомогу в розмірі 18,1 млрд євро

17:52, 19 грудня 2024
Єврокомісар Валдіс Домбровскіс підтвердив надання Україні макрофінансової допомоги в €18,1 млрд.
У січні 2025 року ЄС надасть Україні макрофінансову допомогу в розмірі 18,1 млрд євро
Фото: Telegram / Денис Шмигаль
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Єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс під час розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем підтвердив надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 18,1 млрд євро. Про це повідомив Денис Шмигаль, зазначивши, що перший транш очікується вже в січні.

«Валдіс Домбровскіс підтвердив надання важливої макрофінансової допомоги для України в розмірі 18,1 млрд євро в межах ініціативи G7 з прискорення доходів. Перший транш очікуємо отримати вже в січні», — зазначив Шмигаль.

Прем'єр також подякував Євросоюзу за фінансування в рамках Ukraine Facility, відзначивши, що цього року Україна отримала €16 млрд.

Під час зустрічі сторони обговорили ідею створення механізму відновлення країни за принципом плану Маршалла, зокрема об'єднання заморожених російських активів та фондів ЄС у довгостроковий план відновлення. Це дозволить залучати європейські компанії до відбудови на взаємовигідних умовах.

«Домовилися провести міжурядові консультації з ЄС на початку наступного року. Валдіс Домбровскіс запевнив у подальшій гуманітарній, військовій та економічній підтримці України», — додав Шмигаль.

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гроші ЄС фінанси Денис Шмигаль

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