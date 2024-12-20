До складу витрат підприємця не включаються витрати, не пов’язані з провадженням госпдіяльності, та витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів.

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Головне управління ДПС у Харківській області роз’яснило, які витрати не включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування.

Статтею 177 ПКУ визначено оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.

Відповідно до пп. 177.4.5 ПКУ не включаються до складу витрат підприємця:

витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою – підприємцем;

витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених абзацами восьмим – десятим пп. 177.4.6 ПКУ;

документально не підтверджені витрати.

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