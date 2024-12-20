Головне управління ДПС у Харківській області роз’яснило, які витрати не включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування.
Статтею 177 ПКУ визначено оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.
Відповідно до пп. 177.4.5 ПКУ не включаються до складу витрат підприємця:
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