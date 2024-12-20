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Какие расходы не включаются в состав расходов предпринимателя на общей системе налогообложения

10:13, 20 декабря 2024
В состав расходов предпринимателя не включаются расходы, не связанные с ведением хоздеятельности, и расходы на приобретение, самостоятельное изготовление основных средств.
Какие расходы не включаются в состав расходов предпринимателя на общей системе налогообложения
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Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило, какие расходы не включаются в состав расходов предпринимателя на общую систему налогообложения.

Статьей 177 НКУ определено налогообложение доходов, полученных физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с пп. 177.4.5 НКУ не включаются в состав расходов предпринимателя:

  • расходы, не связанные с ведением хозяйственной деятельности таким физическим лицом – предпринимателем;
  • затраты на приобретение, самостоятельное изготовление основных средств и затраты на приобретение нематериальных активов, подлежащих амортизации;
  • расходы на приобретение и содержание основных средств, определенных абзацами восьмым – десятым пп. 177.4.6 НКУ;
  • документально не подтверждены расходы.

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предприниматель ФЛП

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