Какие расходы не включаются в состав расходов предпринимателя на общей системе налогообложения

В состав расходов предпринимателя не включаются расходы, не связанные с ведением хоздеятельности, и расходы на приобретение, самостоятельное изготовление основных средств.

Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило, какие расходы не включаются в состав расходов предпринимателя на общую систему налогообложения.

Статьей 177 НКУ определено налогообложение доходов, полученных физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с пп. 177.4.5 НКУ не включаются в состав расходов предпринимателя:

расходы, не связанные с ведением хозяйственной деятельности таким физическим лицом – предпринимателем;

затраты на приобретение, самостоятельное изготовление основных средств и затраты на приобретение нематериальных активов, подлежащих амортизации;

расходы на приобретение и содержание основных средств, определенных абзацами восьмым – десятым пп. 177.4.6 НКУ;

документально не подтверждены расходы.

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