Какие расходы не включаются в состав расходов предпринимателя на общей системе налогообложения

Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило, какие расходы не включаются в состав расходов предпринимателя на общую систему налогообложения.
Статьей 177 НКУ определено налогообложение доходов, полученных физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения.
В соответствии с пп. 177.4.5 НКУ не включаются в состав расходов предпринимателя:
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