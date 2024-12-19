Лидеры ЕС провели встречу в ограниченном формате с Владимиром Зеленским

Состоялась небольшая встреча лидеров, организованная генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине.

27 лидеров Европейского Союза собрались 19 декабря в Брюсселе на первую встречу под руководством президента Европейского совета Антониу Кошти.

На повестке дня роль ЕС в мире и как подготовиться к ограниченной роли США в Украине; как справиться с возможной новой торговой войной между США и Китаем; и ситуация на Ближнем Востоке

Перед этим, 18 декабря, вечером состоялась небольшая встреча лидеров, организованная генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для обсуждения ситуации в Украине. Участие в ней приняли в частности Президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Как цитирует премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа, который тоже был участником этой встречи Politico, «было понятно, что в такой маленькой компании вы не принимаете никаких решений». В то же время дискуссии сосредоточились на том, как помочь Украине. «Мир через силу – это девиз», – сказал Шуф.

«Мы прямо не говорили о переговорах. Мы заявили, что именно Украина решает, на каких условиях могут проходить переговоры. Это не зависит от нас», – добавил он.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что «нам нужно обеспечить долгосрочную поддержку для Украины».

"Все страны ЕС должны рассмотреть, что они могут взять на себя обязательства по противовоздушной обороне, артиллерии и боеприпасам, чтобы Украина могла защитить свою независимость и суверенитет", добавил он.

Ранее, выступая рядом с президентом Европейского совета, Владимир Зеленский сказал, что Европе было бы трудно поддержать Украину без помощи США.

"Я думаю, что поддержать Украину без американской помощи было бы трудно", - сказал Зеленский, добавив, что готов к дискуссиям с избранным президентом США Дональдом Трампом, когда тот будет в Белом доме.

В свою очередь, заявил президент Литвы Гитанас Науседа заявил в ходе визита в Брюссель, что «сейчас неподходящее время для мирных переговоров с Москвой».

"Проведение мирных переговоров сейчас приведет к несправедливому и неустойчивому миру", добавил Науседа, поскольку "Россия находится в наступательном режиме" и не проявляет "никакого желания вести переговоры".

Науседа хочет убедиться, что европейские страны поддержат Украину, чтобы дать ей более сильные позиции, когда она в конце концов сядет за стол переговоров.

"Я слышу в воздухе слухи о возможных мирных переговорах", - сказал Науседа. «Но я считаю, что, возможно, еще слишком рано… Если мы попробуем что-нибудь сделать из этой ситуации, это не будет справедливым и устойчивым миром», добавил он.

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