Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Лідери ЄС провели зустріч в обмеженому форматі з Володимиром Зеленським

13:35, 19 грудня 2024
Відбулася невелика зустріч лідерів, організована генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.
Лідери ЄС провели зустріч в обмеженому форматі з Володимиром Зеленським
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

27 лідерів Європейського Союзу зібралися 19 грудня у Брюсселі на першу зустріч під керівництвом президента Європейської ради Антоніу Кошти.

На порядку денному роль ЄС у світі та як підготуватися до обмеженої ролі США в Україні; як впоратися з можливою новою торговою війною між США та Китаєм; і ситуація на Близькому Сході.

Перед цим, 18 грудня ввечері відбулася невелика зустріч лідерів, організована генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні. Участь в ній взяли зокрема Президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші.

Як цитує прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, який теж був учасником цієї зустрічі, Politico, «було зрозуміло, що в такій маленькій компанії ви не приймаєте жодних рішень». Натомість дискусії зосередилися на тому, як допомогти Україні. «Мир через силу – це девіз», – сказав Шуф.

«Ми прямо не говорили про переговори. Ми заявили, що саме Україна вирішує, на яких умовах можуть відбуватися переговори. Це не залежить від нас», додав він.

В свою чергу, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що «нам потрібно забезпечити довгострокову підтримку для України».

«Усі країни ЄС мають розглянути, що вони можуть взяти на себе зобов’язання щодо протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів, щоб Україна могла захистити свою незалежність і суверенітет», додав він.

Раніше, виступаючи поруч із президентом Європейської ради, Володимир Зеленський сказав, що Європі «було б важко» підтримати Україну без допомоги США.

«Я думаю, що підтримати Україну без американської допомоги було б важко», — сказав Зеленський, додавши, що готовий до дискусій з обраним президентом США Дональдом Трампом, коли той буде в Білому домі.

В свою чергу, заявив президент Литви Гітанас Науседа заявив в ході візиту до Брюсселю, що «зараз невідповідний час для мирних переговорів з Москвою».

«Проведення мирних переговорів зараз призведе до несправедливого і нестійкого миру», додав Науседа, оскільки «Росія перебуває в наступальному режимі» і не виявляє «жодного бажання вести переговори».

Натомість Науседа хоче переконатися, що європейські країни підтримають Україну, щоб дати їй сильніші позиції, коли вона зрештою сяде за стіл переговорів.

«Я чую в повітрі чутки про можливі мирні переговори», — сказав Науседа. «Але я вважаю, що, можливо, ще занадто рано… Якщо ми спробуємо щось зробити з цієї ситуації, це не буде справедливим і стійким миром», додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС Україна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК не бачить у «Оберіг» броні, оформлені не через Дію: у Сухопутних військах відповіли на заяву члена комітету з нацбезпеки про мобілізацію заброньованих працівників

Член Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко написав депутатське звернення з фактами мобілізації заброньованих працівників, але у Сухопутних військах заявили, що це «маніпуляція» і пояснили, чому ТЦК не бачить деякі «броні».

Законопроект про доплати суддям місцевих судів у 2024 році Верховна Рада вже не проголосує – народний депутат

Причина – відсутність політичної волі та небажання голів парламентських фракцій виділяти суддям додаткові гроші, оскільки це викличе критику у виборців.

Верховна Рада ухвалила закон про скасування нарадчих кімнат у судах

Законом скасовано інститут нарадчої кімнати – але ці зміни торкнуть поки лише цивільного, господарського та адміністративного процесу.

Лідери ЄС провели зустріч в обмеженому форматі з Володимиром Зеленським

Відбулася невелика зустріч лідерів, організована генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.

Обрано голову Громадської ради міжнародних експертів, яка буде задіяна у відборі суддів Антикорупційного суду

Головою ГРМЕ обрано адвоката Роберта Брукхейсена із Нідерландів, а заступником голови стала колишня прокурор з США Мері Батлер.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва