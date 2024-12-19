Лідери ЄС провели зустріч в обмеженому форматі з Володимиром Зеленським

Відбулася невелика зустріч лідерів, організована генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.

27 лідерів Європейського Союзу зібралися 19 грудня у Брюсселі на першу зустріч під керівництвом президента Європейської ради Антоніу Кошти.

На порядку денному роль ЄС у світі та як підготуватися до обмеженої ролі США в Україні; як впоратися з можливою новою торговою війною між США та Китаєм; і ситуація на Близькому Сході.

Перед цим, 18 грудня ввечері відбулася невелика зустріч лідерів, організована генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні. Участь в ній взяли зокрема Президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші.

Як цитує прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, який теж був учасником цієї зустрічі, Politico, «було зрозуміло, що в такій маленькій компанії ви не приймаєте жодних рішень». Натомість дискусії зосередилися на тому, як допомогти Україні. «Мир через силу – це девіз», – сказав Шуф.

«Ми прямо не говорили про переговори. Ми заявили, що саме Україна вирішує, на яких умовах можуть відбуватися переговори. Це не залежить від нас», додав він.

В свою чергу, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що «нам потрібно забезпечити довгострокову підтримку для України».

«Усі країни ЄС мають розглянути, що вони можуть взяти на себе зобов’язання щодо протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів, щоб Україна могла захистити свою незалежність і суверенітет», додав він.

Раніше, виступаючи поруч із президентом Європейської ради, Володимир Зеленський сказав, що Європі «було б важко» підтримати Україну без допомоги США.

«Я думаю, що підтримати Україну без американської допомоги було б важко», — сказав Зеленський, додавши, що готовий до дискусій з обраним президентом США Дональдом Трампом, коли той буде в Білому домі.

В свою чергу, заявив президент Литви Гітанас Науседа заявив в ході візиту до Брюсселю, що «зараз невідповідний час для мирних переговорів з Москвою».

«Проведення мирних переговорів зараз призведе до несправедливого і нестійкого миру», додав Науседа, оскільки «Росія перебуває в наступальному режимі» і не виявляє «жодного бажання вести переговори».

Натомість Науседа хоче переконатися, що європейські країни підтримають Україну, щоб дати їй сильніші позиції, коли вона зрештою сяде за стіл переговорів.

«Я чую в повітрі чутки про можливі мирні переговори», — сказав Науседа. «Але я вважаю, що, можливо, ще занадто рано… Якщо ми спробуємо щось зробити з цієї ситуації, це не буде справедливим і стійким миром», додав він.

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