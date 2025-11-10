10 листопада – яке сьогодні свято та головні події

10 листопада відзначають Всесвітній день молоді.

10 листопада світ відзначає Всесвітній день науки за мир та розвиток, Всесвітній день імунізації, Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком, Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтерії, Міжнародний тиждень науки та миру, а також Всесвітній день сиріт. Православна церква вшановує пам’ять святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та їхніх сподвижників.

Іменини святкують: Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга.

Ключові історичні події:

1926: У Берліні відкрито Український науковий інститут.

1928: У Києві запрацював будинок-музей Тараса Шевченка.

1948: Севастополь виділено з Кримської області в окрему адміністративно-територіальну одиницю.

1989: У Львові створено Товариство «Надсяння», що представляє українців, депортованих із етнічних територій, переданих Польщі після Другої світової війни.

1993: Сектанти «Білого братства» на чолі з Мариною Цвигун і Юрієм Кривоноговим проголосили «кінець світу» та захопили Софійський собор у Києві для масового самознищення. Міліція затримала учасників, що припинило діяльність секти та призвело до самогубств її послідовників в Україні та СНД.

1993: В Україні заборонили всі недержавні воєнізовані організації.

2004: ЦВК України оголосила результати першого туру президентських виборів: Віктор Ющенко набрав 39,87% (11 125 395 голосів), Віктор Янукович — 39,32% (10 969 579 голосів). Другий тур призначили на 21 листопада.

2009: Перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС почав постачати електроенергію до Об’єднаної енергосистеми України.

2022: 131-й окремий розвідувальний батальйон ЗСУ звільнив місто Снігурівку від російських окупантів.

