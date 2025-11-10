10 ноября – какой сегодня праздник и главные события

10 ноября отмечают Всемирный день молодежи.

Фото: objectiv.tv

10 ноября мир отмечает Всемирный день науки за мир и развитие, Всемирный день иммунизации, Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком, Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии, Международную неделю науки и мира, а также Всемирный день сирот. Православная церковь чтит память святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и их сподвижников.

Именины празднуют: Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга.

Ключевые исторические события:

1926: В Берлине открыт Украинский научный институт.

1928: В Киеве заработал дом-музей Тараса Шевченко.

1948: Севастополь выделен из Крымской области в отдельную административно-территориальную единицу.

1989: Во Львове создано Общество «Надсяння», представляющее украинцев, депортированных с этнических территорий, переданных Польше после Второй мировой войны.

1993: Сектанты «Белого братства» во главе с Мариной Цвигун и Юрием Кривоноговым провозгласили «конец света» и захватили Софийский собор в Киеве для массового самоуничтожения. Милиция задержала участников, что прекратило деятельность секты и привело к самоубийствам ее последователей в Украине и СНГ.

1993: В Украине запретили все негосударственные военизированные организации.

2004: ЦИК Украины объявила результаты первого тура президентских выборов: Виктор Ющенко набрал 39,87% (11 125 395 голосов), Виктор Янукович — 39,32% (10 969 579 голосов). Второй тур назначили на 21 ноября.

2009: Первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС начал поставлять электроэнергию в Объединенную энергосистему Украины.

2022: 131-й отдельный разведывательный батальон ВСУ освободил город Снигиревку от российских оккупантов.

