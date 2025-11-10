Петиція про облаштування модульних укриттів на вулицях Києва не пройшла

Петиція зібрала лише 1,2 тисяч із 6 тисяч необхідних голосів.

Петиція на сайті Київської міської ради з вимогою облаштувати модульні укриття на вулицях столиці не зібрала необхідної кількості голосів для розгляду. Петиція №13753 була подана 8 вересня 2025 року, станом на 10 листопада набрав лише 1,2 тисяч голосів із потрібних 6 тисяч

У тексті петиції зазначалося, що з 1 серпня 2025 року діє стандарт ДСТУ 9329:2025 «Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробування», який дозволяє розпочати встановлення мобільних укриттів у Києві. Автор підкреслив, що Харків, Херсон, Миколаїв, Дніпро та Запоріжжя вже мають досвід розгортання таких конструкцій для захисту населення, тоді як у столиці, найбільшому місті України, їх досі немає.

Автор закликав міську владу встановлювати модульні укриття в місцях, де відсутні повноцінні сховища, а також у зонах із великим скупченням людей.

