  1. В Україні

Петиція про облаштування модульних укриттів на вулицях Києва не пройшла

09:55, 10 листопада 2025
Петиція зібрала лише 1,2 тисяч із 6 тисяч необхідних голосів.
Петиція про облаштування модульних укриттів на вулицях Києва не пройшла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Петиція на сайті Київської міської ради з вимогою облаштувати модульні укриття на вулицях столиці не зібрала необхідної кількості голосів для розгляду. Петиція №13753 була подана 8 вересня 2025 року, станом на 10 листопада набрав лише 1,2 тисяч голосів із потрібних 6 тисяч

У тексті петиції зазначалося, що з 1 серпня 2025 року діє стандарт ДСТУ 9329:2025 «Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробування», який дозволяє розпочати встановлення мобільних укриттів у Києві. Автор підкреслив, що Харків, Херсон, Миколаїв, Дніпро та Запоріжжя вже мають досвід розгортання таких конструкцій для захисту населення, тоді як у столиці, найбільшому місті України, їх досі немає.

Автор закликав міську владу встановлювати модульні укриття в місцях, де відсутні повноцінні сховища, а також у зонах із великим скупченням людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ петиція укриття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

10 листопада відбувається засідання зборів суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, на якому обиратимуть нового голову суду.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]