Петиция об обустройстве модульных укрытий на улицах Киева не прошла

Петиция собрала только 1,2 тысячи из 6 тысяч необходимых голосов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Петиция на сайте Киевского городского совета с требованием обустроить модульные укрытия на улицах столицы не собрала необходимого количества голосов для рассмотрения. Петиция №13753 была подана 8 сентября 2025 года, по состоянию на 10 ноября набрала только 1,2 тысячи голосов из необходимых 6 тысяч

В тексте петиции отмечалось, что с 1 августа 2025 года действует стандарт ДСТУ 9329:2025 «Первичные (мобильные) укрытия. Основные параметры и методы испытания», который позволяет начать установку мобильных укрытий в Киеве. Автор подчеркнул, что Харьков, Херсон, Николаев, Днепр и Запорожье уже имеют опыт развертывания таких конструкций для защиты населения, тогда как в столице, крупнейшем городе Украины, их до сих пор нет.

Автор призвал городские власти устанавливать модульные укрытия в местах, где отсутствуют полноценные убежища, а также в зонах с большим скоплением людей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.