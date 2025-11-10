Які правила слід враховувати при роботі з клієнтами у сфері ювелірного бізнесу — пояснення Держпродспоживслужби
У Держпродспоживслужбі нагадали, що під час замовлення виготовлення або ремонту прикрас із дорогоцінних металів і каміння потрібно дотримуватись визначеного порядку оформлення.
Оформлення замовлення.
При замовленні виготовлення або ремонту ювелірних виробів виконавець складає опис виробу з ескізом, узгоджує його зі споживачем та зазначає метал, пробу, вагу, розмір, декоративне оздоблення, характеристики каменів та дефекти, що не підлягають усуненню.
Матеріали.
Роботи можуть виконуватися як з матеріалів виконавця, так і споживача. Можливий обмін лому дорогоцінних металів на готові вироби.
Контроль та зважування.
Всі зважування металу та вимірювання каміння проводяться у присутності споживача. Виконавець попереджає про можливий залишок або нестачу металу; залишок повертається, а недостача може бути компенсована за згодою споживача.
Повернення та анулювання.
У разі анулювання замовлення метал, каміння та кошти повертаються за письмовою заявою споживача та документами, що підтверджують особу та договір.
Невивезені вироби.
Якщо споживач не забирає виріб у строк, виконавець може через шість місяців після двох письмових нагадувань реалізувати його відповідно до закону.
Маркування.
Вироби, до яких додавалося 0,5 г або більше дорогоцінного металу, маркуються іменником виконавця та державним пробірним клеймом.
Дотримання цих правил забезпечує прозорість роботи, захист прав споживачів і збереження цінності ювелірних виробів.
