Які правила слід враховувати при роботі з клієнтами у сфері ювелірного бізнесу — пояснення Держпродспоживслужби

Ювелірні вироби, що містять 0,5 грама або більше дорогоцінного металу, мають бути промарковані іменником виробника та державним пробірним клеймом.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що під час замовлення виготовлення або ремонту прикрас із дорогоцінних металів і каміння потрібно дотримуватись визначеного порядку оформлення.

Оформлення замовлення.

При замовленні виготовлення або ремонту ювелірних виробів виконавець складає опис виробу з ескізом, узгоджує його зі споживачем та зазначає метал, пробу, вагу, розмір, декоративне оздоблення, характеристики каменів та дефекти, що не підлягають усуненню.

Матеріали.

Роботи можуть виконуватися як з матеріалів виконавця, так і споживача. Можливий обмін лому дорогоцінних металів на готові вироби.

Контроль та зважування.

Всі зважування металу та вимірювання каміння проводяться у присутності споживача. Виконавець попереджає про можливий залишок або нестачу металу; залишок повертається, а недостача може бути компенсована за згодою споживача.

Повернення та анулювання.

У разі анулювання замовлення метал, каміння та кошти повертаються за письмовою заявою споживача та документами, що підтверджують особу та договір.

Невивезені вироби.

Якщо споживач не забирає виріб у строк, виконавець може через шість місяців після двох письмових нагадувань реалізувати його відповідно до закону.

Маркування.

Вироби, до яких додавалося 0,5 г або більше дорогоцінного металу, маркуються іменником виконавця та державним пробірним клеймом.

Дотримання цих правил забезпечує прозорість роботи, захист прав споживачів і збереження цінності ювелірних виробів.

