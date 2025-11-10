  1. В Україні

Які правила слід враховувати при роботі з клієнтами у сфері ювелірного бізнесу — пояснення Держпродспоживслужби

11:33, 10 листопада 2025
Ювелірні вироби, що містять 0,5 грама або більше дорогоцінного металу, мають бути промарковані іменником виробника та державним пробірним клеймом.
У Держпродспоживслужбі нагадали, що під час замовлення виготовлення або ремонту прикрас із дорогоцінних металів і каміння потрібно дотримуватись визначеного порядку оформлення.

Оформлення замовлення. 

При замовленні виготовлення або ремонту ювелірних виробів виконавець складає опис виробу з ескізом, узгоджує його зі споживачем та зазначає метал, пробу, вагу, розмір, декоративне оздоблення, характеристики каменів та дефекти, що не підлягають усуненню.

Матеріали. 

Роботи можуть виконуватися як з матеріалів виконавця, так і споживача. Можливий обмін лому дорогоцінних металів на готові вироби.

Контроль та зважування. 

Всі зважування металу та вимірювання каміння проводяться у присутності споживача. Виконавець попереджає про можливий залишок або нестачу металу; залишок повертається, а недостача може бути компенсована за згодою споживача.

Повернення та анулювання.

 У разі анулювання замовлення метал, каміння та кошти повертаються за письмовою заявою споживача та документами, що підтверджують особу та договір.

Невивезені вироби. 

Якщо споживач не забирає виріб у строк, виконавець може через шість місяців після двох письмових нагадувань реалізувати його відповідно до закону.

Маркування. 

Вироби, до яких додавалося 0,5 г або більше дорогоцінного металу, маркуються іменником виконавця та державним пробірним клеймом.

Дотримання цих правил забезпечує прозорість роботи, захист прав споживачів і збереження цінності ювелірних виробів.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

ВС: податкова застава, що виникла через борг попереднього власника, має бути знята з майна нового добросовісного набувача

Податкова застава порушує право нового власника на вільне користування і розпорядження майном та має бути припинена в судовому порядку.

ВККС визначила успішних кандидатів до Чернігівського та Закарпатського апеляційних судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила результати співбесід кандидатів на посади в апеляційних судах: двоє претендентів у Чернігівському та один у Закарпатському апеляційному суді успішно підтвердили готовність до роботи.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

