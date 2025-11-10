  1. В Украине

Какие правила следует учитывать при работе с клиентами в сфере ювелирного бизнеса – объяснение Госпродпотребслужбы

11:33, 10 ноября 2025
Ювелирные изделия, содержащие 0,5 г или более драгоценного металла, должны быть промаркированы существительным изготовителем и государственным пробирным клеймом.
В Госпродпотребслужбе напомнили, что при заказе изготовления или ремонта украшений из драгоценных металлов и камней нужно соблюдать определенный порядок оформления.

Оформление заказа.

При заказе изготовления или ремонта ювелирных изделий исполнитель составляет описание изделия с эскизом, согласовывает его с потребителем и указывает металл, пробу, вес, размер, декоративное оформление, характеристики камней и дефекты, не подлежащие устранению.

Материалы.

Работы могут выполняться как из материалов исполнителя, так и из материалов потребителя. Возможен обмен лома драгоценных металлов на готовые изделия.

Контроль и взвешивание.

Все взвешивания металла и измерения камней проводятся в присутствии потребителя. Исполнитель предупреждает о возможном остатке или недостатке металла; остаток возвращается, а недостаток может быть компенсирован по соглашению с потребителем.

Возврат и аннулирование.

В случае аннулирования заказа металл, камни и денежные средства возвращаются по письменному заявлению потребителя и при наличии документов, удостоверяющих личность и договор.

Невывезенные изделия.

Если потребитель не забирает изделие в установленный срок, исполнитель может через шесть месяцев после двух письменных напоминаний реализовать его в соответствии с законом.

Маркировка.

Изделия, к которым добавлялось 0,5 г или более драгоценного металла, маркируются именником исполнителя и государственным пробирным клеймом.

Соблюдение этих правил обеспечивает прозрачность работы, защиту прав потребителей и сохранность ценности ювелирных изделий.

