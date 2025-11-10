Intel подала до суду на ексспівробітника, який вкрав 18 тисяч секретних файлів

Intel вимагає $250 тисяч компенсації від працівника, який виніс секретні матеріали.

Фото: UAspectr

Одна з найбільших у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв Intel подала до суду на колишнього працівника Дзінфеня Луо, звинуваченого у викраденні конфіденційних матеріалів після повідомлення про звільнення. Про це повідомляє OregonLive.

Луо працював в Intel із 2014 року і був офіційно звільнений 31 липня 2025 року. Його повідомили про припинення трудових відносин 7 липня, попередивши про дату звільнення. 23 липня Луо намагався скопіювати файл із робочого ноутбука на зовнішній диск, але система безпеки заблокувала цю дію. 28 липня він підключив інший носій і завантажив близько 18 тисяч файлів із внутрішньої бази даних, включно з матеріалами, позначеними як «top secret».

Після виявлення підозрілої активності Intel провела розслідування, яке підтвердило причетність Луо. Компанія намагалася зв’язатися з ним за адресами проживання, але він не відповів. Intel подала позов, вимагаючи $250 тисяч компенсації та судової заборони на поширення конфіденційної інформації.

Справа перебуває на розгляді, Луо та Intel не коментують ситуацію публічно.

