Intel подала в суд на экс-сотрудника, который украл 18 тысяч секретных файлов

Intel требует $250 тысяч компенсации от работника, который вынес секретные материалы.

Одна из крупнейших в мире компаний-производителей полупроводниковых элементов и устройств Intel подала в суд на бывшего сотрудника Дзинфэня Луо, обвиняемого в похищении конфиденциальных материалов после уведомления об увольнении. Об этом сообщает OregonLive.

Луо работал в Intel с 2014 года и был официально уволен 31 июля 2025 года. Ему сообщили о прекращении трудовых отношений 7 июля, предупредив о дате увольнения. 23 июля Луо пытался скопировать файл с рабочего ноутбука на внешний диск, но система безопасности заблокировала это действие. 28 июля он подключил другой носитель и загрузил около 18 тысяч файлов из внутренней базы данных, включая материалы, помеченные как «top secret».

После обнаружения подозрительной активности Intel провела расследование, которое подтвердило причастность Луо. Компания пыталась связаться с ним по адресам проживания, но он не ответил. Intel подала иск, требуя $250 тысяч компенсации и судебного запрета на распространение конфиденциальной информации.

Дело находится на рассмотрении, Луо и Intel не комментируют ситуацию публично.

