Справа Магомедрасулова: як «архітектура брехні» створила свідка і хто його прикриває

Прокуратура завершила слідство щодо Юсуфа Мамешева, який є свідком у справі Руслана Магомедрасулова. Про це повідомляє Центр протидії корупції. Справа вже кілька місяців привертає увагу медіа.

Нагадаємо, Юсуфа Мамешева обвинувачують в наданні неправдивих свідчень. За версією прокурорів, Юсуф Мамешев надав неправдиві свідчення про країну продажу технічних конопель та товарів та сировини. Обвинувачення зазначає, що Мамешев у своїх свідченнях говорить, що продаж планувався до Узбекистану, де є відповідні потужності для переробки та ринок збуту.



Позиція обвинувачення ґрунтується на наявних у справі незалежних експертизах.

“На даний момент проведено п’ять фонетичних експертиз, лінгвістичну, фоноскопічну, і, на додаток, психологічну”, - коротко прокоментували ситуацію в Офісі Генерального прокурора.

Зібрана доказова база, як вважає сторона обвинувачення, є беззаперечною. Окрім того, прокруори наголошують, що перевірили версію захисту про “Узбекистан” і, додатково, перевірили, чи є там державні програми підтримки технічних конопель. Виявилось що немає. Натомість, вони є в російській федерації та Дагестані як суб’єкті цього державоутворення.

Тож, окрім заяв, на даний момент немає жодних юридичио підтверджених фактів, які б свідчили на користь сторони захисту.

Сам Юсуф Мамешев виправдовувався тим, що з боку СБУ чинився тиск на нього та його сина. За його словами співробітники спецслужби надсилали йому погрози та призначали зустрічі, погрожуючи «проблемами», якщо він не змінить свої свідчення.

Одразу після цього, за інформацією джерел, в охороні свідка з’явилися спецпризначенці НАБУ, які охороняють його не гірше ніж президента.

Цю позицію Мамешева активно підтримують та “розкручують” у медійному просторі представники Центру протидії корупції, що, за словами джерел, може свідчити про узгоджену та скоординовану лінію захисту.

По інформації джерел, легенда для свідка могла бути вигадана заступницею Голови Центру протидії корупції та адвокатом Руслана Магомедрасулова, Оленою Щербан, тим самим, підвівши Юсуфа Мамешева “під монастир”, перетворивши його із свідка на підозрюваного.

Мета цієї провальної стратегії очевидна: за допомогою маніпуляцій, брехні та медійної підтримки підмінити поняття та назви країн, щоб послабити одне із основних звінувачень Руслана Магомедрасулова, а саме - його співпрацю з Республікою Дагестан. А по факту - ввести в оману суд та громадськість.

Причина також зрозуміла: відсутність у захисту більш-менш грунтовних аргументів штовхає їх вигадувати фігури лжесвідків та лжесвідчень, порушуючи при цьому і закон, і адвокатську етику.

Ймовірно, що Юсуф Мамешев діяв за вказівкою сторони захисту, який і є, в даному випадку, “архитектором брехні” і який представляє Олена Щербан. Не виключено, що такий задум реалізований, щонайменше, з мовчазної згоди НАБУ, а можливо і відкритої участі окремих представників Бюро. А тим більше - Центру протидії корупції,заступником виконавчого директора якого і є все та ж Олена Щербан. Саме ЦПК забезпечує медійний захист Мамешева, а НАБУ - силовий.

“Судово-юридична газета” вже розповідала як цей свідок через розшук потрапив до ТЦК, але звідти його визволили вірогідно співробітники НАБУ.

Паралельно ЦПК намагається запевнити громадськість, що покази Мамешева “повністю розвалили справу проти Магомедрасулова, тому влада та СБУ і “доганяють” свідка”(с).

Фактично ця історія перетворилася на символ подвійних стандартів у системі, в якій антикорупційні структури виявилися втягнутими в складну павутину інформаційних маніпуляцій.

А ми нагадаємо - коли захист переходить межу, вигадуючи брехню під прикриттям медіа та силових структур, то страждає довіра до правосуддя.

