Дело Магомедрасулова: как «архитектура лжи» создала свидетеля и кто его прикрывает

Прокуратура завершила следствие в отношении Юсуфа Мамешева, который является свидетелем по делу Руслана Магомедрасулова. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Дело уже несколько месяцев привлекает внимание СМИ.

Напомним, Юсуфа Мамешева обвиняют в даче ложных показаний. По версии прокуроров, Юсуф Мамешев дал ложные показания о стране продажи технической конопли, товаров и сырья. Обвинение отмечает, что Мамешев в своих показаниях говорит, что продажа планировалась в Узбекистан, где есть соответствующие мощности для переработки и рынок сбыта.

Позиция обвинения основана на имеющихся в деле независимых экспертизах.

«На данный момент проведено пять фонетических экспертиз, лингвистическая, фоноскопическая и, в дополнение, психологическая», — кратко прокомментировали ситуацию в Офисе Генерального прокурора.

Собранная доказательная база, как считает сторона обвинения, является неоспоримой. Кроме того, прокуроры отмечают, что проверили версию защиты об «Узбекистане» и, дополнительно, проверили, есть ли там государственные программы поддержки технического конопли. Оказалось, что нет. Зато они есть в Российской Федерации и Дагестане как субъекте этого государственного образования.

Поэтому, кроме заявлений, на данный момент нет никаких юридически подтвержденных фактов, которые бы свидетельствовали в пользу стороны защиты.

Сам Юсуф Мамешев оправдывался тем, что со стороны СБУ оказывалось давление на него и его сына. По его словам, сотрудники спецслужбы присылали ему угрозы и назначали встречи, угрожая «проблемами», если он не изменит свои показания.

Сразу после этого, по информации источников, в охране свидетеля появились спецназовцы НАБУ, которые охраняют его не хуже, чем президента.

Эту позицию Мамешева активно поддерживают и «раскручивают» в медиапространстве представители Центра противодействия коррупции, что, по словам источников, может свидетельствовать о согласованной и скоординированной линии защиты.

По информации источников, легенда для свидетеля могла быть придумана заместителем председателя Центра противодействия коррупции и адвокатом Руслана Магомедрасулова, Еленой Щербан, тем самым подведя Юсуфа Мамешева «под монастырь», превратив его из свидетеля в подозреваемого.

Цель этой провальной стратегии очевидна: с помощью манипуляций, лжи и медийной поддержки подменить понятия и названия стран, чтобы ослабить одно из основных обвинений Руслана Магомедрасулова, а именно - его сотрудничество с Республикой Дагестан. А по факту - ввести в заблуждение суд и общественность.

Причина также понятна : отсутствие у защиты более-менее обоснованных аргументов толкает их выдумывать фигуры лжесвидетелей и лжесвидетельств, нарушая при этом и закон, и адвокатскую этику.

Вероятно, что Юсуф Мамешев действовал по указанию стороны защиты, которая и является, в данном случае, «архитектором лжи» и которую представляет Елена Щербан. Не исключено, что такой замысел реализован, по крайней мере, с молчаливого согласия НАБУ, а возможно и открытого участия отдельных представителей Бюро. А тем более — Центра противодействия коррупции, заместителем исполнительного директора которого и является все та же Елена Щербан. Именно ЦПК обеспечивает медийную защиту Мамешева, а НАБУ — силовую.

«Судебно-юридическая газета» уже рассказывала, как этот свидетель через розыск попал в ТЦК, но оттуда его освободили, вероятно, сотрудники НАБУ.

Параллельно ЦПК пытается заверить общественность, что показания Мамешева «полностью развалили дело против Магомедрасулова, поэтому власть и СБУ и «догоняют» свидетеля» (с).

Фактически эта история превратилась в символ двойных стандартов в системе, в которой антикоррупционные структуры оказались втянутыми в сложную паутину информационных манипуляций.

А мы напомним - когда защита переходит границу, придумывая ложь под прикрытием СМИ и силовых структур, то страдает доверие к правосудию.

