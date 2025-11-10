  1. В Україні
Румунія запустила систему EES на кордоні – в українців зніматимуть відбитки пальців

11:51, 10 листопада 2025
З 10 листопада фіксуватимуть біометричні дані громадян третіх країн.
Румунія запустила систему EES на кордоні – в українців зніматимуть відбитки пальців
Фото: iStock
Прикордонна поліція Румунії з 10 листопада ввела в дію цифрову систему в’їзду та виїзду EES (Entry/Exit System) у пунктах пропуску. Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.

На першому етапі в пункті пропуску «Дяківці – Раковець» реєструватимуть установчі та біометричні дані, у «Красноїльськ – Вікову де Сус» — лише установчі. Біометрію в останньому пункті почнуть знімати з 10 грудня 2025 року. Пункт «Порубне – Сірет» підключать до системи з 9 січня 2026 року.

Процедура передбачає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн, включно з українцями. При першому в’їзді до ЄС створюватимуть цифровий запис мандрівника, який звірятимуть під час наступних перетинів. Дітям до 12 років відбитки пальців не зніматимуть.

EES запроваджують для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки, точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС і протидії незаконній міграції. Система не змінює загальний порядок перетину кордону.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
