Румыния запустила систему EES на границе – у украинцев будут снимать отпечатки пальцев

Пограничная полиция Румынии с 10 ноября ввела в действие цифровую систему въезда и выезда EES (Entry/Exit System) в пунктах пропуска. Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ.

На первом этапе в пункте пропуска «Дяковцы – Раковец» будут регистрировать установленные и биометрические данные, в «Красноильск – Викову де Сус» – только установленные. Биометрию в последнем пункте начнут снимать с 10 декабря 2025 года. Пункт «Порубное – Сирет» подключат к системе с 9 января 2026 года.

Процедура предусматривает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран, включая украинцев. При первом въезде в ЕС будут создавать цифровую запись путешественника, которую будут сверять при последующих пересечениях. Детям до 12 лет отпечатки пальцев снимать не будут.

EES вводится для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности, точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействия незаконной миграции. Система не меняет общий порядок пересечения границы.

