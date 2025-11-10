  1. В Украине
  2. / В мире

Румыния запустила систему EES на границе – у украинцев будут снимать отпечатки пальцев

11:51, 10 ноября 2025
С 10 ноября будут фиксировать биометрические данные граждан третьих стран.
Румыния запустила систему EES на границе – у украинцев будут снимать отпечатки пальцев
Фото: iStock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничная полиция Румынии с 10 ноября ввела в действие цифровую систему въезда и выезда EES (Entry/Exit System) в пунктах пропуска. Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ.

На первом этапе в пункте пропуска «Дяковцы – Раковец» будут регистрировать установленные и биометрические данные, в «Красноильск – Викову де Сус» – только установленные. Биометрию в последнем пункте начнут снимать с 10 декабря 2025 года. Пункт «Порубное – Сирет» подключат к системе с 9 января 2026 года.

Процедура предусматривает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран, включая украинцев. При первом въезде в ЕС будут создавать цифровую запись путешественника, которую будут сверять при последующих пересечениях. Детям до 12 лет отпечатки пальцев снимать не будут.

EES вводится для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности, точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействия незаконной миграции. Система не меняет общий порядок пересечения границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Румыния пограничники Государственная пограничная служба граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]