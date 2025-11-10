У Чернігові померла найстарша породілля України Валентина Підвербна

Чернігівка Валентина Підвербна стала матір’ю у віці 65 років.

Фото: Cуспільне Чернігів

У Чернігові на 81 році життя померла найстарша породілля України — Валентина Підвербна.

Про це повідомила чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, пише ТСН.

«Смерть підтверджена. Причиною стали вік та хвороби. Займаємось організацією поховання», — зазначила Тунік-Фриз.

Валентина Підвербна увійшла в історію як жінка, що народила доньку у 65 років після процедури штучного запліднення. 14 років тому вона стала мамою дівчинки Анни.

Останні роки життя Валентини Підвербної супроводжувалися складними подіями. Її донька Анна у соцмережах розповідала, що живе в неналежних умовах і скаржилася на поведінку матері.

Соцслужби вилучили дитину. Нині 14-річна Анна проживає з опікункою.

