У Чернігові померла найстарша породілля України Валентина Підвербна

10:21, 10 листопада 2025
Чернігівка Валентина Підвербна стала матір’ю у віці 65 років.
У Чернігові померла найстарша породілля України Валентина Підвербна
Фото: Cуспільне Чернігів
У Чернігові на 81 році життя померла найстарша породілля України — Валентина Підвербна.

Про це повідомила чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, пише ТСН.

«Смерть підтверджена. Причиною стали вік та хвороби. Займаємось організацією поховання», — зазначила Тунік-Фриз.

Валентина Підвербна увійшла в історію як жінка, що народила доньку у 65 років після процедури штучного запліднення. 14 років тому вона стала мамою дівчинки Анни.

Останні роки життя Валентини Підвербної супроводжувалися складними подіями. Її донька Анна у соцмережах розповідала, що живе в неналежних умовах і скаржилася на поведінку матері.

Соцслужби вилучили дитину. Нині 14-річна Анна проживає з опікункою.

