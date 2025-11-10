В Чернигове умерла самая старшая роженица Украины Валентина Подвербная

Черниговка Валентина Подвербная стала матерью в возрасте 65 лет.

В Чернигове на 81-м году жизни умерла самая старшая роженица Украины — Валентина Подвербная.

Об этом сообщила черниговская общественная деятельница Оксана Туник-Фриз.

«Смерть подтверждена. Причиной стали возраст и болезни. Мы занимаемся организацией похорон», — отметила Туник-Фриз, пишет ТСН.

Валентина Подвербная вошла в историю как женщина, родившая дочь в 65 лет после процедуры искусственного оплодотворения. 14 лет назад она стала матерью девочки Анны.

Последние годы жизни Валентины Подвербной сопровождались сложными событиями. Ее дочь Анна в соцсетях рассказывала, что живет в ненадлежащих условиях и жаловалась на поведение матери.

Соцслужбы изъяли ребенка. Сейчас 14-летняя Анна проживает с опекуншей.

