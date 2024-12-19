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СБУ предотвратила убийство свидетеля по уголовному делу, где полковнику Службы безопасности предлагали 1 млн взятки

21:07, 19 декабря 2024
Чтобы организовать убийство, злоумышленник нашел киллера и собирался заплатить ему 50 тысяч долларов.
СБУ предотвратила убийство свидетеля по уголовному делу, где полковнику Службы безопасности предлагали 1 млн взятки
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Служба безопасности Украины предотвратила убийство свидетеля в уголовном расследовании, в котором полковнику СБУ предлагали взятку в размере 1 миллиона долларов.

В СБУ напомнили, что весной 2024 года группа рейдеров пыталась подкупить полковника СБУ, обещая ему 1 миллион долларов за содействие в незаконном захвате добывающей компании в Винницкой области. Полковник немедленно доложил об этом "предложении" своему руководству, в результате чего злоумышленники были задержаны.

Надеясь на коррупционную связь, дельцы пытались получить помощь чиновника в рейдерском захвате.

Находясь в следственном изоляторе, организатор преступной группы спланировал убийство главного свидетеля по этому делу. Таким образом, он пытался избежать наказания в суде.

Для совершения преступления фигурант начал подыскивать киллера. Для этого он обратился за помощью к арестованным уголовникам, которые находились вместе с ним в СИЗО и имели соответствующие связи на свободе.

Одновременно он пообещал предоставить потенциальному исполнителю убийства всю персональную информацию о свидетеле, в частности адрес его проживания и маршруты движения.

После совершения преступления заказчик гарантировал заплатить киллеру 50 тысяч долларов.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы фигуранта, задокументировали его незаконную деятельность и заблокировали ее на этапе подготовки к заказному убийству.

Пока ему сообщено о новом подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению заказного убийства). По новым фактам злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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СБУ убийство взятка рейдеры

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