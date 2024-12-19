Практика судов
  1. В Украине

Минобороны разрабатывает адаптивную одежду для раненых военных

17:16, 19 декабря 2024
Министерство обороны запускает разработку одежды для военных, которые проходят реабилитацию после травм.
Минобороны разрабатывает адаптивную одежду для раненых военных
Фото: mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины сейчас находится на стадии согласования технических спецификаций для адаптивной одежды, которая будет изготавливаться для военнослужащих, раненых во время боевых действий. Об этом шла речь на заседании Коллегиального органа МОУ по вопросам развития материального обеспечения, сообщили в ведомстве.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что запрос на создание этой одежды поступает от военных, находящихся на лечении после ранений, а также от медиков. Целью является обеспечить максимальный комфорт для воинов во время реабилитации.

Предложенный комплект адаптивной одежды включает штаны, шорты, майку и фуфайки с длинными и короткими рукавами. На данный момент завершено два этапа тестирования, по результатам которых были внесены коррективы, учитывая пожелания военных, которые уже использовали эту одежду.

Основные характеристики:

  • расширенные штанины и рукава на фуфайках;
  • текстильные застежки (липучки), которые облегчают одевание раненых и могут быть полностью расстегнуты на плечах и по бокам;
  • дополнительные регулировки по низу штанин, рукавов и пояса с помощью шнура;
  • карманы на шортах и штанах.

Такая одежда обеспечивает удобство для военных с поврежденными конечностями и другими травмами, облегчая их повседневную жизнь, медицинские процедуры и бытовые нужды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Минобороны форма

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада не успеет принять закон о создании Высшего административного суда до конца года, как того требовал МВФ

МВФ записал в требования Меморандума, что Украина должна принять закон о создании Высшего административного суда до конца 2024 года, но, очевидно, парламент в этом году уже не соберется.

Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов уволился сразу после назначения

Дисциплинарных инспекторов в Высшем совете правосудия осталось всего 20.

ТЦК не видит в «Обереге» брони, оформленные не через Дию: в Сухопутных войсках ответили на заявление члена комитета по нацбезопасности о мобилизации забронированных работников

Член Комитета по национальной безопасности Александр Федиенко написал депутатское обращение с фактами мобилизации забронированных работников, но в Сухопутных войсках заявили, что это «манипуляция» и объяснили, почему ТЦК не видит некоторые «брони».

За законопроект о доплатах судьям местных судов в 2024 году Верховная Рада уже не проголосует – народный депутат

Причина – отсутствие политической воли и нежелание глав парламентских фракций выделять судьям дополнительные деньги, поскольку это вызовет критику у их избирателей.

Верховная Рада приняла закон об отмене совещательных комнат в судах

Законом отменен институт совещательной комнаты – но эти изменения коснутся пока только гражданского, хозяйственного и административного процесса.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва