Минобороны разрабатывает адаптивную одежду для раненых военных

Министерство обороны запускает разработку одежды для военных, которые проходят реабилитацию после травм.

Фото: mod.gov.ua

Министерство обороны Украины сейчас находится на стадии согласования технических спецификаций для адаптивной одежды, которая будет изготавливаться для военнослужащих, раненых во время боевых действий. Об этом шла речь на заседании Коллегиального органа МОУ по вопросам развития материального обеспечения, сообщили в ведомстве.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что запрос на создание этой одежды поступает от военных, находящихся на лечении после ранений, а также от медиков. Целью является обеспечить максимальный комфорт для воинов во время реабилитации.

Предложенный комплект адаптивной одежды включает штаны, шорты, майку и фуфайки с длинными и короткими рукавами. На данный момент завершено два этапа тестирования, по результатам которых были внесены коррективы, учитывая пожелания военных, которые уже использовали эту одежду.

Основные характеристики:

расширенные штанины и рукава на фуфайках;

текстильные застежки (липучки), которые облегчают одевание раненых и могут быть полностью расстегнуты на плечах и по бокам;

дополнительные регулировки по низу штанин, рукавов и пояса с помощью шнура;

карманы на шортах и штанах.

Такая одежда обеспечивает удобство для военных с поврежденными конечностями и другими травмами, облегчая их повседневную жизнь, медицинские процедуры и бытовые нужды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.