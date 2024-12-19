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Міноборони розробляє адаптивний одяг для поранених військових

17:16, 19 грудня 2024
Міністерство оборони запускає розробку одягу для військових, які проходять реабілітацію після травм.
Міноборони розробляє адаптивний одяг для поранених військових
Фото: mod.gov.ua
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Міністерство оборони України наразі перебуває на стадії погодження технічних специфікацій для адаптивного одягу, який буде виготовлятися для військовослужбовців, поранених під час бойових дій. Про це йшлося на засіданні Колегіального органу МОУ з питань розвитку матеріального забезпечення, повідомили у відомстві.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що запит на створення цього одягу надходить від військових, які перебувають на лікуванні після поранень, а також від медиків. Метою є забезпечити максимальний комфорт для воїнів під час реабілітації.

Запропонований комплект адаптивного одягу включає штани, шорти, майку та фуфайки з довгими і короткими рукавами. На даний момент завершено два етапи тестування, за результатами яких були внесені корективи, враховуючи побажання військових, які вже використовували цей одяг.

Основні характеристики:

  • розширені штанини та рукави на фуфайках;
  • текстильні застібки (липучки), які полегшують одягання поранених і можуть бути повністю розстебнуті на плечах і по боках;
  • додаткові регулювання по низу штанин, рукавів і поясу за допомогою шнура;
  • кишені на шортах та штанах.

Такий одяг забезпечує зручність для військових із ушкодженими кінцівками та іншими травмами, полегшуючи їхнє повсякденне життя, медичні процедури та побутові потреби.

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