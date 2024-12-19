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СБУ запобігла вбивству свідка у кримінальній справі, де полковнику Служби безпеки пропонували 1 млн хабаря

21:07, 19 грудня 2024
Щоб організувати вбивство зловмисник знайшов кілера та збирався заплатити йому 50 тисяч доларів.
СБУ запобігла вбивству свідка у кримінальній справі, де полковнику Служби безпеки пропонували 1 млн хабаря
Фото: СБУ
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Служба безпеки України запобігла вбивству свідка у кримінальному розслідуванні, у якому полковнику СБУ пропонували хабар у розмірі 1 мільйон доларів.

В СБУ нагадали, що навесні 2024 року група рейдерів намагалася підкупити полковника СБУ, обіцяючи йому 1 мільйон доларів за сприяння у незаконному захопленні видобувної компанії, що знаходиться у Вінницькій області. Полковник негайно доповів про цю "пропозицію" своєму керівництву, в результаті чого зловмисників було затримано.

Сподіваючись на корупційний зв'язок, ділки намагалися отримати допомогу посадовця у рейдерському захопленні.

Перебуваючи у слідчому ізоляторі, організатор злочинної групи спланував вбивство головного свідка у цій справі. У такий спосіб він намагався уникнути покарання в суді.

Для вчинення злочину фігурант розпочав підшукувати кілера. Для цього він звернувся по допомогу до арештованих кримінальників, які перебували разом з ним в СІЗО і мали відповідні зв’язки на волі.

Одночасно він пообіцяв надати потенційному виконавцю вбивства всю персональну інформацію про свідка, зокрема, адресу його проживання та маршрути руху.

Після вчинення злочину замовник гарантував заплатити кілеру 50 тисяч доларів.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани фігуранта, задокументували його незаконну діяльність і заблокували її на етапі підготовки до замовного вбивства.

Наразі йому повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (підготовка до вчинення замовного вбивства). За новими фактами зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ вбивство хабар рейдери

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