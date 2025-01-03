Какие документы нужно иметь участнику боевых действий для оформления пенсии

В ПФУ рассказали, что необходимо для оформления пенсии участнику боевых действий.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожской области рассказали, какие документы нужно иметь участнику боевых действий для оформления пенсионных выплат.

Для оформления пенсии участнику боевых действий необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

военный билет;

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие страховой стаж;

справку о начисленных суммах денежного довольствия и об уплаченных страховых взносах (с июля 2000 по декабрь 2016 года включительно), если эти данные о периоде службы отсутствуют в Реестре застрахованных лиц;

удостоверение участника боевых действий;

справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины;

фотографию для изготовления пенсионного удостоверения.

Заявление и документы можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично в любой сервисный центр.

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