Чи можна поділити на частини додаткову відпустку, яка надається учасникам бойових дій

Держпраці відповіла, чи може додаткова відпустка бути перенесена на інший період, продовжена або поділена на частини.

Державна служба України з питань праці роз’яснила, чи може додаткова відпустка, яка надається учасникам бойових дій, бути перенесена на інший період, продовжена або поділена на частини.

Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни, визначена ст. 16-2 Закону України «Про відпустки» не належить до щорічних відпусток, а є пільгою, гарантованою державою (ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Оскільки така відпустка не належить до щорічних відпусток, то на неї не поширюються норми, передбачені для щорічних відпусток, у тому числі щодо поділу на частини, перенесення на інший період, виплати грошової компенсації під час звільнення.

Раніше ми повідомляли, які документи треба мати учаснику бойових дій для оформлення пенсії.

Додамо, скільки днів додаткової відпустки мають надавати учасникам бойових дій.

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