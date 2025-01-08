Павло Дуров висміяв Марка Цукерберга після обіцянки відновити свободу слова у Facebook

Засновник Telegram вважає, що Цукерберг «нічим не ризикує», оскільки у США це стало безпечно.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про кардинальний перегляд політики модерації, щоб зменшити цензуру і відновити свободу слова на Facebook та Instagram.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров у відповідь висміяв Марка Цукерберга після заяви зробити Facebook та Instagram більш вільними.

Дуров зазначив, що Цукерберг «нічим не ризикує» заради свободи слова, оскільки у США це «стало безпечно».

«Я пишаюся тим, що Telegram підтримував свободу слова задовго до того, як це стало політично безпечно. Наші цінності не залежать від виборчих циклів у США.

Сьогодні інші платформи оголошують, що вони тепер матимуть менше цензури. Але справжня перевірка їхніх нещодавно відкритих цінностей відбудеться, коли політичні вітри знову зміняться. Легко сказати, що ти щось підтримуєш, коли нічим не ризикуєш», — написав Дуров на своїй сторінці.

Раніше Генеральний директор Meta Марк Цукерберг зробив заяву про те, що Meta піддалася тиску адміністрації Джо Байдена з метою цензури контенту. Марк Цукерберг у листі до Судового комітету Палати представників зазначив, що втручання було «неправильним», і він планує дати відсіч, якщо це повториться.

Також, як повідомлялося, при Держдепі США закрився підрозділ боротьби з дезінформацією, який працював з Україною.

Нагадаємо, як раніше вказувала «Судово-юридична газета», Facebook по кожній країні визначає подібних перевіряючих контенту. Наприклад, перевіркою контенту саме для України займаються StopFake, VoxCheck, Myth Detector тощо. Досить часто в результаті таких «перевірок» з Facebook зникали і не відновлювалися пости громадян, повʼязані з тематикою мобілізації.

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