Авиакомпания Ryanair подала в суд на сорвавшего рейс пассажира и требует 15 тысяч евро компенсации

Поэтому 160 пассажиров, утверждает компания, «столкнулись с ненужными препятствиями, а также потеряли целый день своего отпуска».

Авиакомпания Ryanair сообщила, что подала иск в Окружной суд Ирландии против сорвавшего рейс пассажира. Лоукостер требует возмещения ущерба на сумму более 15 тысяч евро.

В релизе указывается, что пассажир сорвал рейс FR7124 из Дублина в Лансароту 9 апреля 2024 года. Из-за его поведения рейс был перенаправлен в Порт, где был задержан на ночь.

Поэтому 160 пассажиров, утверждает компания, «столкнулись с ненужными препятствиями, а также потеряли целый день своего отпуска».

«Недопустимо, что пассажиры, многие из которых отправляются с семьей или друзьями, чтобы насладиться отдыхом, страдают от ненужных препятствий и потери времени отпуска из-за поведения одного недисциплинированного пассажира», - отметил представитель Ryanair.

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