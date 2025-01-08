Финальный пакет военной помощи Украине от администрации Джо Байдена составит 500 млн долларов

До инаугурации Дональда Трампа Штаты не используют все утвержденные средства.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Об этом сообщила корреспондентка «Голоса Америки» Карла Бабб с авиабазы ​​«Рамштайн».

Следовательно, по данным издания, еще около 3,8 млрд долларов в поддержку Киева останутся неиспользованными.

Финальный пакет вооружений для Украины от администрации действующего президента США Джо Байден планируют объявить 9 января.

«По моей информации, сумма пакета помощи еще утверждается, но, вероятно, она составит около 500 миллионов долларов. Остальными средствами будет распоряжаться уже администрация Дональда Трампа», - говорится в репортаже Карлы Бабб.

Таким образом, еще около 3,8 млрд долларов на программу PDA останутся неиспользованными. Как сообщили в Пентагоне, эти средства перейдут в распоряжение избранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации 20 января.

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