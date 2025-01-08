Володимир Зеленський підтвердив, що візьме участь в зустрічі у форматі «Рамштайн»

Президент 9 січня відвідає засідання у форматі «Рамштайн».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що візьме участь у зустрічі у форматі «Рамштайн» 9 січня.

«Завтра буду на зустрічі у форматі «Рамштайн», заплановані також переговори з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів», — зазначив Глава держави у зверненні.

Міністр оборони Рустем Умєров вже перебуває в Німеччині. Він почав проводити перші зустрічі.

Президент наголосив, що ключовими питаннями для України є посилення протиповітряної оборони і можливість відігнати російську військову авіацію від українських міст і кордонів.

«Це реально, якщо партнери зараз реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо», - підкреслив Глава дежави.

Він зазначив, що на зустрічі також обговорять, як працюватимуть оборонні коаліції у 2025-му році.

«У Європи є тільки один вибір - і це історичний вибір - стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі і бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі», - наголосив Володимир Зеленський.

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