Обвинения в травле и шпионские страсти в ВККС – Совет правосудия начал рассмотрение дисциплинарного дела заместителя председателя ВККС

Руководство ВККС обвиняет сотрудников секретариата Комиссии в несанкционированных записях служебных совещаний, а также подозревает их в нежелании эффективно работать.

Источник фото: ВККС

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 8 января 2025 года начала рассмотрение дисциплинарного дела судьи Хозяйственного суда Житомирской области и одновременно заместителя председателя ВККС Алексея Омельяна.

Для ВСП и ВККС дисциплинарное дело является уникальным, ведь впервые в истории этих органов судейского управления фигурантом дисциплинарного производства является не просто судья, а заместитель главного кадрового органа судебной власти, которого обвинили в неэтичном поведении именно в должности заместителя председателя ВККС.

Что произошло в августе 2024 года

Напомним, что, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», основанием для открытия дисциплинарного дела стала жалоба начальника Юридического управления ВККС Наталии Кидиной, которая сообщила о неэтичном поведении заместителя председателя ВККС и нарушении им норм Кодекса судейской этики.

После того как в начале августа 2024 года председателем ВККС был избран представитель НАПК Андрей Пасечник, а заместителем председателя Комиссии судья Алексей Омельян, 9 августа, 12 августа и 13 августа в Комиссии состоялись рабочие совещания по текущим вопросам деятельности Комиссии с участием нового руководства ВККС и ряда сотрудиков Секретариата Комиссии.

Автор жалобы – Наталья Кидина, в августе прошлого года была и. о. руководителя Секретариата ВККС.

В совещаниях принимали участие председатель Комиссии Андрей Пасечник, заместитель председателя ВККС Алексей Омельян, а также члены ВККС Роман Сабодаш и Михаил Богонис.

Как сообщила в своей докладной записке от 19 августа, а затем и в дисциплинарной жалобе, Наталья Кидина, во время указанных рабочих совещаний она стала жертвой травли со стороны Алексея Омельяна.

По словам Наталии Кидиной, Алексей Омельян прямо обвинил ее в некомпетентности, невыполнении обязанностей по обеспечению деятельности Комиссии, а также угрожал лишить ее премий. Общение с Наталией Кидиной, по ее словам, Алексей Омельян осуществлял в «унизительном тоне». При этом, как отметила начальник Юридического управления, глава Комиссии Андрей Пасечник фактически поддерживал Алексея Омельяна.

Как добавила Наталья Кидина, основанием для такого поведения Алексея Омельяна стало то, что она отказалась следовать незаконным, по ее мнению, указаниям нового руководства Комиссии.

Так, по ее словам, Алексей Омельян требовал направить для исполнения обязанностей секретарей в приемной нового руководства Комиссии работников Секретариата – государственных служащих.

Наталья Кидина была против такой командировки, поскольку работа в приемной руководства не предусмотрена должностными инструкциями государственных служащих Секретариата, к тому же у каждого работника Секретариата есть свой круг обязанностей, которые тоже кому-то нужно выполнять.

Как сообщила Наталья Кидина, споры с руководством Комиссии привели к существенному ухудшению состояния ее здоровья, в частности психологического состояния.

В итоге она написала докладную записку главе ВККС, а также жалобу в ВСП на действия Алексея Омельяна.

Отметим, что ВККС в сентябре трижды пыталась на своих заседаниях дать оценку августовским событиям в Комиссии, однако всякий раз неудачно, поскольку какого-либо решения принято так и не было.

О чем Наталья Кидина рассказала Высшему совету правосудия

Во время заседания Третьей дисциплинарной палаты Наталья Кидина повторила свои претензии к Алексею Омельяну.

«Алексей Омельян сидел передо мной вразвалочку и отпускал в мой адрес критические реплики. Была даже такая фраза от Алексея Омельяна – «если вы не решите вопрос, то мы вас так задолбаем, что вы не будете отсюда вылезать», то есть из кабинета главы Комиссии. Это было давлением на меня и унижением. За восемь лет моей работы в ВККС со мной никто и никогда так не разговаривал», - рассказала Наталья Кидина.

Она добавила, что просто не могла выполнить распоряжение руководства Комиссии, поскольку направление работников Секретариата Комиссии – госслужащих, для работы в приемных председателя и заместителя председателя ВККС, противоречило требованиям Положения о секретариате ВККС.

«В структуре секретариата Комиссии есть патронатная служба председателя Комиссии. Всегда в приемных работали работники патронатной службы, то есть личные помощники руководства Комиссии. Кстати, патронатная служба в составе Комиссии до сих пор не работает. Чтобы отправить госслужащих работать в приемных председателя и заместителя председателя ВККС, Комиссия в пленарном составе должна была проголосовать за соответствующие изменения в Положении. Затем необходимо было внести изменения в должностные инструкции работников Секретариата, но не наоборот», – добавила Наталья Кидина.

Однако, как отметил член дисциплинарной палаты ВСП, заместитель председателя Совета правосудия Дмитрий Лукьянов, внешне ситуация все же выглядит так, что председатель и заместитель председателя ВККС обратились к и. о. руководителя Секретариата для необходимости решить существующую проблему с обеспечением работы приемной, однако Наталья Кидина фактически продемонстрировала нежелание решать эту проблему.

«Они не имели права предоставлять мне незаконные указания, которые выходят за пределы их полномочий», – ответила Наталья Кидина.

Также Наталья Кидина рассказала, что у нее есть аудиозапись, на которой зафиксированы некорректные высказывания Алексея Омельяна в ее адрес во время соответствующих совещаний.

Впрочем, когда члены дисциплинарной палаты предложили предоставить им аудиозапись для ознакомления, Наталья Кидина отказалась это сделать, сообщив, что хочет использовать ее в возможном судебном процессе против руководства ВККС.

Что рассказал Алексей Омельян

Заместитель председателя ВККС отрицает любые проявления травли.

Он рассказал, что после смены руководства Комиссии, в августе состоялись срочные совещания касательно организации работы ВККС.

«Во время этих совещаний я размышлял, как лучше организовать работу Комиссии. Рабочие вопросы обсуждались исключительно в деловой форме. На Наталью Кидину я голоса не повышал, фактически уговаривал ее выполнять ее же обязанности, подумать, как решить проблему. Именно она должна была организовать работу приемной. Однако я впервые оказался в ситуации, когда государственный служащий отказывается выполнять распоряжение руководства Комиссии. Она могла просто спросить у работников Секретариата, возможно, кто-то из них добровольно согласился бы временно поработать в приемной. Впрочем, Наталья Кидина заняла позицию, что это все мои личные проблемы и пусть в приемной работает мой инспектор. Кстати, так и происходит – один из моих инспекторов работает у меня в приемной, обрабатывая ежедневно десятки документов», - рассказал Алексей Омельян.

О каких-то некорректных высказываниях в адрес Натальи Кидиной Алексей Омельян вспомнить не смог.

"Конкретных таких слов я не помню, уже прошло немало времени", - отметил замглавы ВККС.

Шпионские игры

Членов дисциплинарной палаты особенно заинтересовало, как Наталья Кидина получила в свое распоряжение аудиозапись рабочего совещания с участием руководства Комиссии, где, по ее данным, и прозвучали неэтические высказывания.

Интересно, что Наталья Кидина категорически отказалась отвечать на этот вопрос.

Вместе с тем Алексей Омельян рассказал, что один из сотрудников секретариата Комиссии на условиях конфиденциальности заранее сообщил руководству Комиссии, что будут осуществляться несанкционированные записи совещаний.

Кроме того, 13 августа Алексей Омельян, по его словам, лично разоблачил на несанкционированной фиксации служебного разговора с ним и. о. отдела международного сотрудничества Секретариата ВККС Алину Лисовенко.

«Обвинение меня в травле со стороны Натальи Кидиной появилось сразу после этого инцидента. Похоже, что это была защитная реакция с ее стороны», – рассказал Алексей Омельян.

«А у меня другая информация об этом инциденте. Когда Алина Лисовенко вошла в ваш кабинет, вы сделали ей замечание, что она пришла к вам без записной книжки. Тогда она включила диктофон на своем телефоне, чтобы записать ваши указания, однако вы обвинили ее в том, что она хочет записать разговор с вами без вашего разрешения. Вы фактически ее спровоцировали», – в свою очередь отметила Наталья Кидина.

Также интересно, что, когда 16 августа в стенах ВККС состоялась общая встреча сотрудников Секретариата Комиссии с новым руководством ВККС, Алексей Омельян попросил сотрудников Комиссии предупредить, если кто-то из них будет фиксировать сказанное на встречи.

В итоге, посовещавшись, Третья дисциплинарная палата объявила перерыв в рассмотрении дисциплинарного дела Алексея Омельяна до 22 января.

Как сообщил заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов, у него возникла необходимость «проанализировать судебную практику» по вопросу травли на работе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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