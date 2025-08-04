Выборы руководства ВККС состоятся 6 августа — главным претендентом на должность является действующий председатель Комиссии

В вопросе, кто может стать новым заместителем председателя Комиссии, пока сохраняется интрига.

Источник фото: ВККС

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В Высшей квалификационной комиссии судей 6 августа 2025 года состоятся выборы руководящего состава ВККС.

Так, состоятся выборы председателя Комиссии, заместителя председателя ВККС, а также секретарей обеих палат Комиссии.

Напомним, что 7 августа 2024 года председателем ВККС сроком на 1 год был избран представитель НАПК Андрей Пасечник.

А 8 августа 2024 года сроком на 1 год заместителем председателя Комиссии был избран судья Хозяйственного суда Житомирской области Алексей Омельян.

По данным «Судебно-юридической газеты», главным претендентом на должность главы Комиссии является действующий председатель Комиссии – Андрей Пасечник.

Его переизбрание поддерживает большинство состава Комиссии.

А вот относительно должности заместителя председателя ВККС, то внутри Комиссии пока что идут дискуссии.

Переизбрание Алексея Омельяна на должность заместителя председателя Комиссии поддерживают не все члены ВККС.

Дело в том, что за год пребывания в должности Алексей Омельян оказался в эпицентре целого ряда скандалов – от обвинений в травле начальника Юридического отдела ВККС до жалоб на неуважение к чести и достоинству судьи и подозрений, что Алексей Омельян мог лжесвидетельствовать в суде в пользу бывшего судьи Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, в компании которого он находился накануне известного ДТП в мае 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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