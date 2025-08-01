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Командирам військових частин дозволили видавати наказ про обставини загибелі або зникнення безвісти військових без службового розслідування

19:07, 1 серпня 2025
Міноборони спростило з’ясування обставин випадків загибелі або зникнення безвісти військовослужбовців.
Командирам військових частин дозволили видавати наказ про обставини загибелі або зникнення безвісти військових без службового розслідування
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Міністерство оборони України ухвалило зміни до наказу № 280, які спрощують з’ясування обставин випадків загибелі або зникнення безвісти військовослужбовців. Про це повідомила уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

За її словами, відтепер військовим частинам не потрібно проводити громіздке службове розслідування з непотрібною інформацією, а родинам – місяцями чекати на його результати.

Ці зміни:

дають командирам військових частин змогу видавати наказ про обставини без службового розслідування (якщо немає ознак правопорушення);

упорядковують перелік інформації, яку частини передають до ТЦК та СП, а також від них – родинам військовослужбовців, правоохоронцям, Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими;

пришвидшують виплати рідним;

полегшують комунікацію між військовими частинами та родинами військовослужбовців.

Також раніше Головнокомандувач затвердив необхідні зміни до Інструкції з діловодства у Збройних силах України № 40.

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військові Міноборони

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