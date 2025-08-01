Командирам військових частин дозволили видавати наказ про обставини загибелі або зникнення безвісти військових без службового розслідування

Міноборони спростило з’ясування обставин випадків загибелі або зникнення безвісти військовослужбовців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України ухвалило зміни до наказу № 280, які спрощують з’ясування обставин випадків загибелі або зникнення безвісти військовослужбовців. Про це повідомила уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

За її словами, відтепер військовим частинам не потрібно проводити громіздке службове розслідування з непотрібною інформацією, а родинам – місяцями чекати на його результати.

Ці зміни:

дають командирам військових частин змогу видавати наказ про обставини без службового розслідування (якщо немає ознак правопорушення);

упорядковують перелік інформації, яку частини передають до ТЦК та СП, а також від них – родинам військовослужбовців, правоохоронцям, Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими;

пришвидшують виплати рідним;

полегшують комунікацію між військовими частинами та родинами військовослужбовців.

Також раніше Головнокомандувач затвердив необхідні зміни до Інструкції з діловодства у Збройних силах України № 40.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.