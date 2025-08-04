Трамп підтвердив прибуття двох атомних підводних човнів у «відповідні регіони»

Президент США Дональд Трамп заявив, що два атомні підводні човни були переміщені у "відповідні регіони" у відповідь на погрози голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Про це він сказав журналістам у Нью-Джерсі.

"Я вже виступив із заявою, і відповідь така: вони знаходяться в регіоні, так, там, де вони мають бути", – сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп наказав розмістити два ядерні підводні човни «у відповідних регіонах», а також заявив про готовність до ядерної війни з Росією, якщо виникне така потреба.

Нагадаємо, таким чином Трамп відреагував на публічні погрози з боку заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Той обурювався ультиматумом Трампа про 10 днів на укладання мирної угоди та заявив, що кожен новий ультиматум — це погроза і крок до війни "не між Росією та Україною, а з його власною країною".

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