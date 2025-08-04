Практика судів
  1. В Україні

Трамп підтвердив прибуття двох атомних підводних човнів у «відповідні регіони»

14:18, 4 серпня 2025
Вони там, де мають бути, — Дональ Трамп підтвердив переміщення американських підводних атомних човнів.
Трамп підтвердив прибуття двох атомних підводних човнів у «відповідні регіони»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що два атомні підводні човни були переміщені у "відповідні регіони" у відповідь на погрози голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Про це він сказав журналістам у Нью-Джерсі.

"Я вже виступив із заявою, і відповідь така: вони знаходяться в регіоні, так, там, де вони мають бути", – сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп наказав розмістити два ядерні підводні човни «у відповідних регіонах», а також заявив про готовність до ядерної війни з Росією, якщо виникне така потреба. 

Нагадаємо, таким чином Трамп відреагував на публічні погрози з боку заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Той обурювався ультиматумом Трампа про 10 днів на укладання мирної угоди та заявив, що кожен новий ультиматум — це погроза і крок до війни "не між Росією та Україною, а з його власною країною".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Плакати зі словами «акція» чи «знижка» на алкоголь у торговельному залі магазину заборонені – Верховний Суд

Будь-які матеріали або дії у торговельному залі магазину, що мають на меті стимулювання інтересу чи попиту до алкогольної продукції є внутрішньою рекламою: позиція Верховного Суду.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Введення орудних величин для окладів суддів — комітет Третьякової рекомендував комітету Маслова самостійно визначитися з долею законопроекту

Натомість комітет Галини Третьякової рекомендував прийняти законопроект про орудні величини для розрахунку окладів НАБУ, НАЗК, АРМА, БЕБ та митників.

Юлія Свириденко назвала склад комісії з відбору керівника Митної служби з вирішальним голосом «міжнародників»

Вирішальний голос при відборі нового очільника митниці матимуть міжнародні експерти.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду