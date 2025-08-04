СБУ заявила про викриття агента РФ у бригаді Міноборони, який передавав координати військових об'єктів

СБУ викрила «крота» в лавах Міноборони: на Дніпропетровщині затримали мобілізованого чоловіка.

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У Службі безпеки України повідомили про затримання агента російського ГРУ, який намагався проникнути до лав Сил оборони України. За даними слідства, шпигун був мобілізований до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міністерства оборони та передавав російській розвідці координати військових об'єктів на Дніпропетровщині.

Затримання відбулося ще на етапі загальновійськової підготовки, яку фігурант проходив на одному з полігонів. СБУ встановила, що російські спецслужби завербували його одразу після мобілізації. Причиною зацікавлення стали його проросійські коментарі в соціальних мережах.

Головним завданням агента було коригування повітряних ударів РФ по Силах оборони у Дніпропетровській області. Зафіксовано факт передачі ворогу геолокації військової частини, в якій він проходив підготовку, а також спроби збору координат інших формувань ЗСУ, які могли стати цілями для ворожих ракетних ударів.

Контакти з російською розвідкою агент підтримував через месенджери, надсилаючи позначки на Google-картах з описами цілей. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами.

Слідчі СБУ у Дніпропетровській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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