Голова освітнього комітету Бабак про вступну кампанію-2025: Оптимізму не додають популярність спеціальностей

Сергій Бабак зазначив, що інженерні спеціальності залишаються поза фокусом більшості вступників.

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У вступній кампанії 2025 року середній конкурсний бал абітурієнтів по регіонах України становить 145 із 200 можливих. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Оптимізму не додають дві речі: популярність спеціальностей та середній рівень конкурсного балу", — зазначив він, коментуючи перебіг вступної кампанії.

Найвищий середній бал зафіксовано у Харківській області — 153,2, тоді як у столиці показник становить 148,4.

За словами Бабака, перелік найпопулярніших спеціальностей залишається незмінним кілька років поспіль. У топ-10 напрямів було подано від 21 до 71 тисячі заяв на бакалаврат.

Лідирує менеджмент, далі йдуть психологія, філологія, право, маркетинг, а також економіка та ІТ-напрями.

Водночас інженерні та природничі дисципліни, які мають критичне значення для відновлення країни, залишаються малозатребуваними.

"Заяв на біологію було близько 2 тисяч, хімію – майже 900, фізику – 600, математику – трохи більше тисячі. Традиційно високий попит на агрономію (більше 9 тис. заяв) та правоохоронну діяльність (13 тис.)", - повідомив Бабак у соцмережі.

Нагадаємо, що Сергій Бабак повідомив про завершення вступної кампанії 2025 року. За його словами, цьогорічна кампанія засвідчила активність вступників та широкий географічний інтерес — абітурієнти обирали як столичні, так і регіональні університети, але в лідерах Львів та Київ.

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