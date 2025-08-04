ВАКС відправив під варту нардепа Олексія Кузнєцова, якого підозрюють у корупції під час закупівель РЕБ

Антикорсуд обрав Кузнєцову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави у розмірі 8 млн грн.

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Вищий антикорупційний суд відправив під варту нардепа Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ. Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомляється, ВАКС обрав Кузнєцову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави у розмірі 8 млн грн.

Раніше ми писали, що САП спільно з НАБУ оголосили про підозру 6 фігурантам гучної справи щодо корупції на закупівлях дронів і засобів РЕБ.

Серед підозрюваних: нардеп Олексій Кузнєцов, ексголова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ексначальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, а також командир військової частина Нацгвардії та фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА.

Їм інкримінують статті про розкрадання державних коштів, одержання неправомірної вигоди та участь в організованій злочинній групі. Бенефіціару та директорці підприємства — виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

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