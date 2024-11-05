Кабмін призначив Миколу Кучерявенка на посаду першого заступника міністра юстиції

Уряд також призначив нового заступника міністра юстиції.

У вівторок, 5 листопада, Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого прийняв низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд звільнив Горовця Євгенія Миколайовича з посади першого заступника міністра юстиції України та призначив на неї Кучерявенка Миколу Петровича.

Також Кабмін призначив Терещенко Світлану Ігорівну заступником Міністра юстиції України.

Раніше ми писали, які рішення Кабмін ухвалив 5 листопада.

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