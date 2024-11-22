Уряд погодив 15 млн грн компенсації родинам загиблих під час оборони України

Кабмін погодив виплати родинам загиблих цивільних під час оборони України.

Фото: kmu.gov.ua

22 листопада на своєму засіданні Кабінет Міністрів України погодив законопроект, який передбачає виплату одноразової грошової допомоги родинам загиблих цивільних осіб. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Ключові положення документу:

Родини цивільних, які загинули з 24 лютого до 25 березня 2022 року під час участі у заходах оборони України разом із військовими формуваннями, отримають 15 млн грн.

Уточнюються підстави для надання статусу члена сім’ї загиблого або померлого Захисника чи Захисниці України.

Передбачено доплату для тих, хто раніше отримав часткову компенсацію, до повної суми в 15 млн грн.

Уряд підкреслює, що це рішення спрямоване на забезпечення справедливості та однакової підтримки для всіх родин, які втратили близьких під час захисту України.

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