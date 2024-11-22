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Уряд погодив 15 млн грн компенсації родинам загиблих під час оборони України

13:07, 22 листопада 2024
Кабмін погодив виплати родинам загиблих цивільних під час оборони України.
Уряд погодив 15 млн грн компенсації родинам загиблих під час оборони України
Фото: kmu.gov.ua
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22 листопада на своєму засіданні Кабінет Міністрів України погодив законопроект, який передбачає виплату одноразової грошової допомоги родинам загиблих цивільних осіб. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Ключові положення документу:

Родини цивільних, які загинули з 24 лютого до 25 березня 2022 року під час участі у заходах оборони України разом із військовими формуваннями, отримають 15 млн грн.

  • Уточнюються підстави для надання статусу члена сім’ї загиблого або померлого Захисника чи Захисниці України.
  • Передбачено доплату для тих, хто раніше отримав часткову компенсацію, до повної суми в 15 млн грн.

Уряд підкреслює, що це рішення спрямоване на забезпечення справедливості та однакової підтримки для всіх родин, які втратили близьких під час захисту України.

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